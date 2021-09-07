القضاء الأعلى يبحث الاجراءات بحق المتجاوزين الشبكة الكهربائية

2021/09/07 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحثت رئاسة مجلس القضاء الاعلى، مع وزارة الكهرباء، الاجراءات القضائية بحق المتجاوزين الشبكة الكهربائية.وذكر بيان لرئاسة المجلس تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل وزير الكهرباء وكالة عادل كريم”.وأوضح، ان “الجانبين بحثا الاجراءات القضائية بحق المتجاوزين على الشبكة الكهربائية وجرائم تفجير ابراج الطاقة”.

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