الإيقاع بمحتال يسرق رواتب متقاعدين ببطاقات مزورة

2021/09/07 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة في محافظة الديوانية، من الإيقاع بأحد المُتَّهمين الذين سَوَّلَتْ لهم أنفسهم سرقة المال العام عبر تزوير بطاقات الدفع الإلكترونيِّ للمُتقاعدين المُتوفّين، حيث تمت العملية بِكَمِينٍ مُحْكَمٍ وبتعاونٍ من المواطنين الحريصين على المال العام وكذلك أصحاب مكاتب الدفع الإلكتروني في المحافظة.وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقى …

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