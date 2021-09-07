2021/09/07 | 14:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء 21 في الحشد ينفذ عملية مسح و تفتيش شمال الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/07 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 21 في الحشد ينفذ عملية مسح و تفتيش شمال الموصل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 21 في الحشد ينفذ عملية مسح و تفتيش شمال الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).