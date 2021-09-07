2021/09/07 | 14:18 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يفتتح النصب التذكاري لجهاز مكافحة الإرهاب: لولا تضحياتهم ما كنّا لنقف هنا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/07 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يفتتح النصب التذكاري لجهاز مكافحة الإرهاب: لولا تضحياتهم ما كنّا لنقف هنا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يفتتح النصب التذكاري لجهاز مكافحة الإرهاب: لولا تضحياتهم ما كنّا لنقف هنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).