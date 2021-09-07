2021/09/07 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات بشأن نقص المياه في العراق، محذرا من نقص المياه في البلاد.وذكر بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي، اطلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برنامج الأغذية العالمي يحذر من نقص المياه بالعراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج الأغذية العالمي يحذر من نقص المياه بالعراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنامج الأغذية العالمي يحذر من نقص المياه بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).