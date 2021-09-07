الكاظمي يطلق وعدا بعد زيارته لجهاز مكافحة الارهاب

2021/09/07 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، انه لن تغمض أعيننا ولن ننام حتى القضاء على آخر "إرهابي" في العراق، ونعد "الشهداء" الابطال بأن تضحياتهم لن تذهب هدرا و عوائلهم وأطفالهم في ذمتنا.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (7 ايلول 2021)، انه "نسجل اعتزازنا كعراقيين بكل اسم من أسماء الشهداء الأبطال، الذين لولا تضحياتهم ما كنا لنقف هذه الوقفة هنا"، لافتا الى ان "شهداؤنا هم فخر العراق، ومن هذا المكان، ومن أمام أسمائهم المخطوطة نعدهم بأن تضحياتهم لن تذهب هدراً، وأن عوائلهم وأطفالهم في ذمتنا".

واضاف البيان، ان "الكاظمي خلال افتتاحه النصب التذكاري لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب ذكر انه نفتتح هذا العمل الفني العراقي الخالص (نصب الشهداء)، استذكارا وتخليدا ووفاء لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفانا لملاحمهم"، مؤكدا انه "نزهو بفخر واعتزاز أن لدينا كعراقيين هذا النوع من الرجال الذين استرخصوا أرواحهم في حب الوطن، على الرغم من الألم الذي يعتصرنا ونحن نقرأ أسماء هؤلاء الأبطال من شهداء قواتنا الأمنية".

واشار الى انه "قبل ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك حاولت التعرض على قطعاتكم.

لن نغمض أعيننا، ولن ننام قريري الأعين حتى القضاء على آخر إرهابي في العراق"، مطمئنا "إن لكم من بين أبنائكم جنوداً أوفياء أرواحهم ترخص دونكم، وفي سبيل العراق".

N.A

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