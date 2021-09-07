لماذا استبعد العراق اللقاح الروسي من خطته؟

2021/09/07 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء سببين دفعت للتريث باستيراد لقاح سبوتنك الروسي.وقالت الامانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “قرّرت اللجنـة العليـا للصـحة والسـلامة الوطنيـة (مكافحـة جائحـة فـايروس كورونـا)، التريُّث في جلـب اللقاح الروسي (سبوتنكv)”.وبينت الامانة ان “قرار اللجنة المتخذ أثناء انعقاد جلستها التاسعة بتاريخ ۲۰۲۱/أيلول/٥، […]

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