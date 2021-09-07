2021/09/07 | 14:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مديرية الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تحركات ومساعٍ حكومية جديدة لرفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي.وقال مسؤول العلاقات الخارجية حسين جليل في تصريح صحافي، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مساعٍ حكومية لرفع الحظر الأوروبي عن الطيران العراقي المركز الخبري الوطني.

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