2021/09/07 | 14:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان جهاز مكافحة الإرهاب، تمكن من قتل مفرزة إرهابية كاملة في محافظة كركوك.

وقال الكاظمي خلال افتتاحه النصب التذكاري لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب بحسب بيان لمكتبه إنه “نفتتح هذا العمل الفني العراقي الخالص (نصب الشهداء)، استذكاراً وتخليداً ووفاءً لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفاناً لملاحمهم”.

وأضاف “نسجل اعتزازنا كعراقيين بكل اسم من أسماء الشهداء الأبطال، الذين لولا تضحياتهم ما كنّا لنقف هذه الوقفة هنا، شهداؤنا هم فخر العراق، ومن هذا المكان، ومن أمام أسمائهم المخطوطة نعدهم بأن تضحياتهم لن تذهب هدراً، وأن عوائلهم وأطفالهم في ذمتنا”.

وبين بالقول، “نزهو بفخر واعتزاز أن لدينا كعراقيين هذا النوع من الرجال الذين استرخصوا أرواحهم في حب الوطن، على الرغم من الألم الذي يعتصرنا ونحن نقرأ أسماء هؤلاء الأبطال من شهداء قواتنا الأمنية”.

واوضح “قبل ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك حاولت التعرض على قطعاتكم”.

واشار إلى إنه “لن نغمض أعيننا، ولن ننام قريري الأعين حتى القضاء على آخر إرهابي في العراق، مع كلمات سورة الفاتحة المباركة ترحماً على هذه الأرواح الطاهرة، نقول للعراقيين: اطمئنوا، فإن لكم من بين أبنائكم جنوداً أوفياء أرواحهم ترخص دونكم، وفي سبيل العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام للقوات المسلحة يعلن قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام للقوات المسلحة يعلن قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).