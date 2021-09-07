الكاظمي: لن نغمض أعيننا حتى القضاء على آخر إرهابي

2021/09/07 | 14:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعرب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن اعتزاز العراقيين بكل اسم من أسماء الشهداء الأبطال، مؤكدا اننا لن نغمض أعيننا حتى القضاء على آخر إرهابي.وقال الكاظمي، خلال افتتاحه النصب التذكاري لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نفتتح هذا العمل الفني …

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