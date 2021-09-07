المنتجات النفطية تنفي اخبارا تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

2021/09/07 | 14:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة توزيع المنتجات النفطية تنفي إيقاف تجهيز محطات تعبئة وقود في بغداد.

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