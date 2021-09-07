الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

2021/09/07 | 14:33 - المصدر: عين العراق

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أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمالي البلاد اليوم الثلاثاء.

ووفق وكالة “شينخوا” أُطلق القمر الصناعي “قاوفن-5 02” على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-4 سي ودخل مداره المخطط بنجاح.

وكانت عملية الإطلاق هي المهمة الـ387 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

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