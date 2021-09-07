2021/09/07 | 14:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OPaH6F6_sgc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاوي: يجب على الأمم المتحدة التدخل في الانتخابات العراقية لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاوي: يجب على الأمم المتحدة التدخل في الانتخابات العراقية لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).