أوستن للجنود الأميركيين في

2021/09/07 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين، الثلاثاء،عن شكرهما للقوات الأميركية المتواجدة في قاعدة العديد في قطر، مؤكدين أن ما أنجزوه خلال عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية قد فاق التوقعات.

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