الرئيس العراقي: يجب وضع خطط لتخفيف مشاكل البطالة والفقر

2021/09/07 | 14:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط، خالد بتال النجم.وشدد صالح، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، على الدور المهم الذي تضطلع به وزارة التخطيط في رسم السياسات التنموية والاقتصادية …

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