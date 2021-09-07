الصدر يقدم شكره للحوزة والعشائر: التعاون بينهما يضفي على عراقنا السلم والسلام

2021/09/07 | 14:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، ان التعاون بين الحوزة العلمية والعشائر العراقية أمر جميل ومطلوب.وقال السيد الصدر في رد له على سؤال حول امكانية تفعيل السلم الاهلي ب‍بغداد والمحافطات، إن “التعاون بين الحوزة العلمية والعشائر … Readmore

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