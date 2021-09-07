2021/09/07 | 14:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A5Syy-u_pxI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رحلة صباح الشرقية في بساتين التمور بمحافظة ديالى | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رحلة صباح الشرقية في بساتين التمور بمحافظة ديالى | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).