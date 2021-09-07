6 أشهر تفصل العراق عن اخر دفعة من تعويضات حرب الكويت

2021/09/07 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن المبلغ المتبقي بذمة العراق كتعويضات لصالح دولة الكويت، مشيراً الى أن تسديده قد يستغرق ستة أشهر.

وقال صالح في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن العراق على وشك الانتهاء من تسديد تعويضات حرب الكويت، لافتاً الى أن المبلغ المتبقي يقدر بمليار دولار من أصل 52،4 مليار دولار.

وأضاف أن تسديد هذا المبلغ قد يستغرق ستة اشهر، مبيناً أن الالية التي اعتمدها العراق في تسديد المبلغ كانت تتمثل بإستقطاع 3% من كل برميل نفط منتج.

وشدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الفكرة ذاتها لإنشاء "صندوق الاجيال" وايداع جزء من عائدات النفط فيه.

ولفت صالح الى أن "العراق وعلى مدار السنوات الماضية استهلك فوائضه في الحروب بدلاً عن بناء صناديق اجيال".

واشار الى أن "صندوق الاجيال يمكن ان يسند الموازنة في اوقات التقلبات باسعار النفط وبالوقت نفسه يعتبر ادخاراً للأجيال القادمة".

بدورها، وصفت اللجنة المالية وضع العراق الاقتصادي بالـ"هش جداً".

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح أورده التلفزيون الرسمي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وضع العراق الان هش جداً"، مشيراً الى أن أي انخفاض باسعار النفط سيدخل العراق بازمات مالية واقتصادية.

وأضاف أن "ارتفاع اسعار النفط في الفترة الماضية مكن الحكومة من دفع رواتب الموظفين وساهم بسد العجز في الموازنة".

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