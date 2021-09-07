الأمم المتحدة: انهيار الخدمات الأساسية في أفغانستان

2021/09/07 | 15:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء، إن أفغانستان تواجه انهيار الخدمات الأساسية وأن إمدادات الغذاء، وغيره من المساعدات بدأت تنفد.

وقال المتحدث باسم المكتب في إفادة بالأمم المتحدة ينس لايركه، إن الأفغان يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والصحية، وحث المانحين على تقديم المزيد قبل مؤتمر للمساعدات من أجل أفغانستان في 13 سبتمبر(أيلول).

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