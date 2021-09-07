الأمم المتحدة: شفرات في ورقة الاقتراع تمنع التزوير في الانتخابات العراقية

2021/09/07 | 15:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مواصلة دعم المرأة للمشاركة في الانتخابات مشددة على ان "العراق بحاجة إلى إصلاحات عميقة ولذلك فان مقاطعة الانتخابات غير صحيحة.

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