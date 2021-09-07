طالبان من جديد! وهزيمة أمريكا في أفغانستان - مؤيد احمد

2021/09/07 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_احمد طالبان من جديد!وهزيمة أمريكا في أفغانستانمع استيلاء حركة طالبان على كابل، عاصمة أفغانستان، يوم 15 آب 2021، وقعت سلطة البلاد من جديد في قبضة هذه الحركة، التي كانت قد سقطت قبل عشرين عاما نتيجة حرب أمريكا على أفغانستان واحتلالها لها، على خلفية الحرب الدائرة بين طالبان وأمريكا طيلة هذه السنوات.علق الكثير من الصحفيين العالميين، ومن مختلف الاتجاهات السياسية والأيديولوجية، على انسحاب أمري ......





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