2021/09/07 | 15:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، أمس الاثنين، عن أسباب تذبذب الغاز الإيراني المصدر إلى العراق، فيما دعا إلى ضرورة إبعاد ملف الغاز عن الضغط السياسي.وقال مسجدي في لقاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تكشف أسباب “تذبذب” الغاز المصدر للعراق: أعطال بالمحطات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تكشف أسباب “تذبذب” الغاز المصدر للعراق: أعطال بالمحطات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تكشف أسباب “تذبذب” الغاز المصدر للعراق: أعطال بالمحطات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).