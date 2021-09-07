بعد انهيار منزلها المتهالك.. الدفاع المدني ينقذ مسنّة وسط النجف

2021/09/07 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفاعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من انقاذ واسعاف امراة مسنة سقطت داخل خفرة بعمق مترين اثر انهيار أجزاء من منزلها المتهالك القديم وسط المدينة القديمة في محافظة الاشرف.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم من انقاذ واسعاف امراة مسنة سقطت داخل خفرة بعمق مترين اثر انهيار أجزاء من منزلها المتهالك القديم وسط المدينة القديمة في المحافظة".واضافت أن "فرق الانقاذ تسارعت الى موقع الحادث وباشرت بعمليات رفع وانقاذ المسنة من داخل الحفرة مع تقديم الاسعافات الاولية بعد ان تعرضت لكسور في ساقها مما استدعى تامين نقلها إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها"، لافتة الى ان "سبب انهيار المنزل كان عرضي نتيجة تقادم البناء".

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