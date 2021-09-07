2021/09/07 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 97NS_WGM3PY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصالحي : ابعاد اهالي كركوك من الملف الامني يستدعي الشكوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصالحي : ابعاد اهالي كركوك من الملف الامني يستدعي الشكوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).