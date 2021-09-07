2021/09/07 | 15:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إطلاق "شهادة التلقيح الدولية" للمواطنين مقابل 30 ألف دينار.

وذكرت الوزارة في أمر إداري لدائرة العيادات الطبية، حصل "الترا عراق" على نسخة منه، 7 أيلول/سبتمبر، إنّ التوجيه صدر "استنادًا إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة في تموز/يوليو الماضي".

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وبيّن الأمر، أنّ "دائرة العيادات باشرت بإصدار شهادة التلقيح الدولية للعراقيين من خلال توزيع المنظومة على جميع منافذ التطعيم في البلاد"، مشيرًا إلى أنّ مركز الإصدار الحالي يقع في مركز الوزارة ومستشفى دار التمريض الخاص.

وستصدر الوزارة، وفق الأمر، الوثيقة مقابل 30 ألف دينار اعتبارًا من يوم الإثنين 6 أيلول/سبتمبر.

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