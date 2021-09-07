مقتل جندي تركي بقصف شمالي سوريا

2021/09/07 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي جندي تركي مصرعه وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، في هجوم صاروخي قالت أنقرة إنه نفذ من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، في منطقة الباب، شمال شرقي حلب.

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