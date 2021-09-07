2021/09/07 | 15:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني خاطبت مرشحة ائتلاف دولة القانون في الدائرة الانتخابية الأولى في بابل، حنان الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لمحاسبة مجاميع تدعي الانتماء للتيار وتهدد بحرق صورها.وقالت الفتلاوي، في رسالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لإنقاذ صورها من الحرق..



الفتلاوي تخاطب الصدر لمحاسبة هذه الفئة؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لإنقاذ صورها من الحرق.. الفتلاوي تخاطب الصدر لمحاسبة هذه الفئة؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لإنقاذ صورها من الحرق.. الفتلاوي تخاطب الصدر لمحاسبة هذه الفئة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).