اب سوري مهاجر يحرق ابنته ذات 13 عاما لرفضها الزواج

2021/09/07 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم رجل على حرق ابنته ذات 13 عاما، بمنطقة الشيخ مخسوود في تركيا، ما أدى إلى وفاتها، فيما قام رجال الشرطة بالقبض على الأب الجاني بعد الحادثة.

وقال شهود عيان لوئاسل الاعلام، ان محمد دوالاي الأب الجاني، قام بحرق ابنته أمارا بمادتي (الأسيد) و (التنر)، وكان الأب يريد تزويج ابنته، وقام بقتلها بطريقة وحشية بسبب رفضها للزواج.

وقام الوالد بإضرام النار بالفتاة في حمام المنزل، وعلم الجيران بالحادثة بعد خروج الفتاة إلى باب المنزل حبوا، فيما لاذ الجاني بالفرار.

وبعد ساعات على وقوع الجريمة، تمكن رجال الشرطة من القاء القبض على محمد دوالاي، وأخذ ابنته ذات 11 عاما منه وتسليمها إلى دار للأيتام وذلك بسبب فقدان عائلتها ولي الأمر بعد الحادثة،

وعائلة محمد دوالاي سوريا من أصول فلسطينية نزحت إلى تركيا بسبب الحرب.

N.A

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