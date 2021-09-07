بكمين محكم.. النزاهة توقع محتالاً يسرق رواتب متقاعدين ببطاقات مزورة

2021/09/07 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق

الهيئة في محافظة الديوانية من الإيقاع

بأحد المُتَّهمين الذين سَوَّلَتْ لهم

أنفسهم سرقة المال العام عبر تزوير

بطاقات الدفع الإلكت

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