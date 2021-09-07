دولة مجاورة للعراق ترصد حالتي إصابة بمتحور

2021/09/07 | 15:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم

الثلاثاء، رصد حالتين من متحور "مو"

الجديد لفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، في

أعقاب اجتماع للحكومة التركية: "لا نفكر

حاليا في اتخاذ تدابير إضافية، لأننا

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