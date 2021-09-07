2021/09/07 | 16:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q7LUULVgGlo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتقاعدون يشكون من صغر الموقع البديل لدائرة التقاعد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المتقاعدون يشكون من صغر الموقع البديل لدائرة التقاعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).