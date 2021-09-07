أمل عرفة وعبد المنعم عمايري يكشفان أثر الانفصال على مسيرتهما الفنية.. هل العودة ممكنة؟

2021/09/07 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزواج الناجح ليس هو الزواج المستمر؛ هذا ما أرادت الفنّانة السورية أمل عرفة أن تنقله من خلاصة تجربة زواجها وانفصالها من الفنّان عبد المنعم عمايري، الذي كان صريحًا

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