سوريا تنفي التواصل أو التفاوض مع تركيا

2021/09/07 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت سوريا بشكل قاطع أي نوع من التواصل والمفاوضات مع تركيا، خاصة في مكافحة الإرهاب.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية لوكالة الأنباء الرسمية، اليوم الثلاثاء، تعقيباً على تصريحات وزير الخارجية التركي عن مفاوضات مباشرة مع سوريا في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب، إن “الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب”.

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