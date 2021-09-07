مجلس الخدمة يعلن شمول خريجي الاحصاء باستمارة التعيين

2021/09/07 | 16:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول هذه الشريحه بالاستمارة الالكترونية التي ستطلق منتصف شهر ايلول.

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