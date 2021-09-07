تتمة رواية اشتعال - نادية خلوف

2021/09/07 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف الفصل الأول في عيادة الكيماوي كمبيوتري يرافقني ، أحاول نسيان أنني أتلقى الجرعة ، ولمدة ست ساعات .



أفتح الكمبيوتر، وبنفس راضية بما يجري ، أكتب مقالاتي في السياسة، و الأدب، وحول المرض .يأتي اليوم الثالث بعد الكيماوي حيث تتوقف الحياة، وتحين لحظة الموت ، فتحضن كل الماضي، وتختصر الألم، تحاول أن توصل إلى ذهنك فكرة: فلترقد روحي بسلام الآن ، لكن هيهات! الوجع أكبر مما تتخيل ، ينتهي قبل ......





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