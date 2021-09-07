إنهيار منزل على إمرأة مسنة في النجف

2021/09/07 | 16:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ إمرأة مسنة سقطت داخل خفرة بعمق مترين جراء انهيار أجزاء من منزلها المتهالك القديم وسط المدينة القديمة في النجف.وأضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرقها سارعت الى موقع الحادث وباشرت بعمليات رفع الانقاض وانقاذ المسنة من داخل الحفرة مع …

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