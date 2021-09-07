2021/09/07 | 16:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد باشرت وزارة الصحة، بإصدار شهادة التلقيح الدولية للعراقيين، فيما حددت التسعيرة الخاصة بإصدارها.

ظهرت المقالة الصحة تباشر بإصدار شهادة التلقيح الدولية..



تعرف على تسعيرتها أولاً على النور نيوز.

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