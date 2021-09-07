مجلس الخدمة يشمل خريجين جدداً باستمارة التعيين

2021/09/07 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن شمول خريجي الاحصاء باستمارة التعيين.

وقال المجلس في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي ارام صباح استقبل، عدد من ممثلي ذوي المهن الطبية الساندة / خريجي اقسام كلية العلوم (الاحصاء) لمناقشة الية شمولهم بالتعيينات الخاصة بالعلوميين".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء الاستماع الى متطلباتهم والاجابة عليها وايجاد الحلول المناسبة لهم".

واشار مدير عام دائرة التنسيق الى "شمول هذه الشريحه بالاستمارة الالكترونية التي ستطلق منتصف شهر ايلول".

فيما عبر الممثلين عن شكرهم وتقديرهم لمجلس الخدمة على مابذلوه في تقديم المساعده للخريجين.

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