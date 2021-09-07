العراق يسجل 6 آلاف إصابة جديدة و58 وفاة بكورونا

2021/09/07 | 16:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الوزارة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 5988 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 7517 حالة جديدة للشفاء و58 حالة وفاة جديدة في عموم البلاد.وأشارت الى تلقي 139555 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

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