عن تهنئة القاعدة لطالبان على

2021/09/07 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما فرح ملايين المسلمين بسقوط كابل، إلا أن الويلات التي تنتظر الشعوب المسلمة تجعل المغامرة الأميركية في أفغانستان بمثابة نزهة قصيرة الأمد، إن تحققت أمنيات قادة القاعدة.

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