2021/09/07 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال أحد القراصنة (الهاكرز) إنه سرق بيانات حوالي 7 ملايين مواطن إسرائيلي في عملية اقتحام لموقع السلطات المحلية.وحال كانت الأنباء صحيحة فهذا هو أخطر حدث انتهاك للخصوصية في إسرائيل على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاكر يهدد بكشف بيانات 7 ملايين إسرائيلي المركز الخبري الوطني.

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