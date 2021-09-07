2021/09/07 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال أحد القراصنة (الهاكرز) إنه سرق بيانات حوالي 7 ملايين مواطن إسرائيلي في عملية اقتحام لموقع السلطات المحلية.
وحال كانت الأنباء صحيحة فهذا هو أخطر حدث انتهاك للخصوصية في إسرائيل على […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاكر يهدد بكشف بيانات 7 ملايين إسرائيلي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحال كانت الأنباء صحيحة فهذا هو أخطر حدث انتهاك للخصوصية في إسرائيل على […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاكر يهدد بكشف بيانات 7 ملايين إسرائيلي المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاكر يهدد بكشف بيانات 7 ملايين إسرائيلي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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