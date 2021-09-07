الداخلية تعلن الإطاحة بقيادي 'داعشي' متورط بجرائم في ديالى

2021/09/07 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على قيادي في تنظيم داعش، متورط بارتكاب جرائم قتل في محافظة ديالى.

وقال الغانمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تتوالى العمليات النوعية لرجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، فقد احكموا قبضتهم على احد قيادات عصابات داعش الإرهابية، وهو من المجرمين المتورطين بقتل العديد من أبناء قرية الخويلص في محافظة ديالى في العام ٢٠٠٧ وحاول التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية بشتى الطرق منذ ذلك الحين إلا ان الأبطال إستمروا بملاحقته".

وأضاف، أن "القصاص العادل من هذا الإرهابي سيكون حاسماً، وستبقى قواتنا الأمنية البطلة السيف القاطع للإرهاب أينما يكون في بلد لا يعرف رجاله إلا لغة النصر".

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