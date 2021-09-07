الكمارك: ايراداتنا ضائعة بسبب عدم التزام إقليم كردستان

2021/09/07 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مدير عام هيئة الكمارك، شاكر الزبيدي، أن إيرادات الكمارك ضائعة بسبب عدم التزام إقليم كردستان بالقرار رقم 13.

وقال الزبيدي، خلال اجتماعه بمدراء المناطق الكمركية، إن ايرادات الكمارك ضائعة بسبب عدم التزام اقليم كردستان بقرار "13" .

وأضاف الاعفاءات الكمركية هي السبب وراء ضياع الايرادات وهذا بسبب عدم دراية محكمة من قبل التنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه بالأيام القلائل المقبلة سيتم انشاء مكاتب كمركية تدقيقية مستحدثة في المناطق الشمالية بذلك سنضيف ايرادات كبيرة للدولة.

وأوضح أن الفكرة من انشاء مكاتب كمركية تدقيقية ستزيد من ايرادات الدولة وللحد من التهريب والتلاعب، مبينا أن الكمارك ستشهد ثورة كمركية لتعظيم الايرادات المالية وانسيابية تامة في العمل الكمركي.

وبين أنه سيتم اعادة النظر بجميع الرسوم الكمركية الخاصة بالسلع الاستهلاكية لغرض تشجيع المستثمرين والتجار والنهوض بواقع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه نوصي مدراء المكاتب الكمركية في عموم العراق بتسهيل كافة الاجراءت الكمركية حسب الضوابط.



ولامكان للتلاعب والغش والتزوير.

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