في الذكرى الـ20 للحادثة.. هذه المؤشرات سبقت هجمات 11 سبتمبر

2021/09/07 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يستعرض علامات الخطر التي سبقت الهجمات التي شهدتها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول لعام 2001

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