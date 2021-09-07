التحالف الدولي: “داعش” غير قادر على احتلال أي أرض في العراق

2021/09/07 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد العقيد واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم “داعش” غير قادر على احتلال أي أرض عراقية.

وقال في تصريح صحفي، إن “عصابات داعش الإرهابية مستمرة في الاستفادة من الفراغ الأمني، كونها تنشط كحركة تمرد بمستوى متدن، مقارنة مع تنظيم القاعدة عام 2010”.

وأضاف، أن “القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي يعملان بشكل استباقي على اعتراض وتدمير خلايا داعش النائمة والمخابئ، وأماكن تواجدها ومعسكراتها المؤقتة، والموارد المالية، والنيل من قادتها الرئيسيين”.

وأشار إلى أن “التنظيم غير قادر على احتلال أي أراض عراقية”.

وفي الفترة الأخيرة، شن تنظيم “داعش” مجموعة من الهجمات على القوات الأمنية العراقية، مما دفع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى التوجيه بتكثيف العمل الاستخباري ضد التنظيم.

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