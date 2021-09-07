انقاذ مسنة بعد انهيار منزلها في النجف

2021/09/07 | 17:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت بعمليات رفع وانقاذ المسنة من داخل الحفرة.

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