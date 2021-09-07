الجمارك: لا مكان للتلاعب والغش والتزوير

2021/09/07 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، أنه لا مكان للتلاعب والغش والتزوير، فيما كشفت عن إجراءات جديدة لرفع إيرادات الدولة.وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إيرادات الجمارك ضائعة بسبب عدم التزام اقليم كردستان بقرار (13)"، لافتا إلى أن "الإعفاءات الجمركية هي السبب وراء ضياع الايرادات وهذا بسبب عدم دراية أية محكمة من قبل التنمية الصناعية".وأشار إلى أن "الايام القلائل المقبلة سيتم انشاء مكاتب جمركية تدقيقية مستحدثة في المناطق الشمالية، بذلك سنضيف ايرادات كبيرة للدولة"، مبينا أن "الفكرة من انشاء مكاتب جمركية تدقيقية أنها ستزيد من ايرادات الدولة وللحد من التهريب والتلاعب".وأضاف، أن "الجمارك ستشهد ثورة جمركية لتعظيم الايرادات المالية وانسيابية تامة في العمل الجمركي"، موضحا أنه "سيتم اعادة النظر بجميع الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الاستهلاكية لغرض تشجيع المستثمرين والتجار والنهوض بواقع القطاع الخاص".وختم قوله بتوصية مديري المكاتب الجمركية في عموم العراق بتسهيل كافة الاجراءات الجمركية حسب الضوابط"، مؤكدا أنه "لا مكان للتلاعب والغش والتزوير".

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