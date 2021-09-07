في مكالمة هاتفية.. بلينكن يثمن دعم الإمارات لجهود الإجلاء من كابل

2021/09/07 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، الثلاثاء، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن قد أجرى اتصالا أمس الاثنين مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان.

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