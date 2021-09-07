نظامنا السياسي بات عاجزاً عن تعبئة القوى لمواصلة المسار نحو أهدافنا الوطنية - نايف حواتمة

2021/09/07 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نايف_حواتمة في حوار مطوّل مع «الوسيط المغاربي» الجزائريةحواتمة: -ندعو لحوار وطني شامل لرسم استراتيجية جديدة وبديلة، تعيد بناء مؤسساتنا ونظامنا السياسي-الانقسام والصراع الفئوي بدّد الكثير من انتصارات «معركة القدس»قال نايف حواتمة، الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن النظام السياسي الفلسطيني، بات عاجزاً عن تعبئة القوى السياسية للحالة الفلسطينية للفوز بالحقوق الوطنية، الأمر الذي ......





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