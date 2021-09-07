2021/09/07 | 17:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفغانستان.. إعلان مرتقب لطالبان عن تشكيل الحكومة الجديدة "اليوم" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/07 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفغانستان.. إعلان مرتقب لطالبان عن تشكيل الحكومة الجديدة "اليوم") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفغانستان.. إعلان مرتقب لطالبان عن تشكيل الحكومة الجديدة "اليوم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).